Il Black Friday, la giornata speciale di sconti che dagli Stati Uniti è ormai giunta da anni (e con successo) in Italia, coinvolge anche la Rinascente, la famosa catena di grandi magazzini. Dopo il successo dell'iniziativa dello scorso novembre e dell’edizione estiva, infatti, la Rinascente ha deciso di riproporre sconti speciali e un orario di apertura prolungato in occasione del Black friday di venerdì 23 novembre 2018. Tutti gli store della catena rimarranno eccezionalmente aperti con orari prolungati: quello storico che si trova in piazza Duomo a Milano resterà aperto dalle 8 all'1 di notte, come si può leggere sul sito. I grandi magazzini delle altre città italiane resteranno invece aperti dalle 8 alle 24. Il clou della giornata, come da tradizione del Black friday, saranno naturalmente gli sconti: tutti i clienti muniti di Rinascentecard potranno difatti acquistare un’ampia selezione di marchi moda, cosmetica, accessori, design e food con sconti fino al 50 per cento. La catena in questi giorni sta facendo una massiccia campagna promozionale per sfruttare l'appuntamento commerciale: i clienti muniti di fidelity card sono stati avvisati anche telefonicamente e chi non potrà recarsi fisicamente ai negozi potrà beneficiare anche del servizio "Rinascente on demand".