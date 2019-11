in foto: Immagine di repertorio

Si terrà il 29 novembre il Black Friday 2019 a Milano. Come in numerose altre città italiane, anche nel capoluogo lombardo, emblema della moda e dello shopping, ci saranno sconti irripetibili di cui si potrà approfittare solo quel giorno. I negozianti infatti in occasione del Black Friday 2019 proporranno diversi prodotti a prezzi scontatissimi. Il giorno scelto per quest'anno è il 29 novembre, ultimo venerdì del mese. Tradizione americana per eccellenza, il Black Friday è diventato ormai diffuso anche in Italia.

Black Friday 2019: la tradizione americana in Italia

In Lombardia, dopo le polemiche del 2016, la Regione ha provveduto ad emanare un'apposita normativa, per consentire ai negozi e ai centri commerciali di praticare sconti fino al 70% senza incorrere in sanzioni, dando così il via libero al cosiddetto "venerdì nero". Si tratta di una storta di anticipazione dei saldi circoscritta però ad un'unica giornata. Si tratta dunque di un'occasione ghiotta per tutti quelli che hanno intenzione di iniziare ad acquistare i primi regali in vista del Natale: grazie al Black Friday 2019 potranno infatti farlo a prezzi scontatissimi.

Black Friday 2019 Milano: i negozi che partecipano all'iniziativa

Tanti i negozi che aderiranno all'iniziativa, così come i centri commerciali in cui sarà possibile concentrare lo shopping. A partire da Milanofiori, in viale Milano Fiori ad Assago, Bicocca Village, in viale Sarca a Milano, il Centro Sarca a Sesto San Giovanni, Piazza portello, in Via Grosotto 7 a Milano e City life, in Piazza Tre Torri a Milano. Numerose anche le catene che aderiranno al Black Friday, come Nike, H&M, Bershka, Intimissimi, OVS, Zara, Tezenis, Alcott, Cisalfa sport e Yamamay o anche negozi come Unieuro, Trony, Euronics, Mediaworld, KIKO, Douglas, Sephora, Ikea, Decathlon, Mondadori, Kasanova e molti altri.