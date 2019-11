In occasione del Black Friday a Milano torna il negozio Amazon Xmas San Babila. Uno "spazio esperienziale" aperto per cinque giorni, dal 27 novembre al 1 dicembre nel centro cittadino con attività, showcase musicali, presentazioni di audiolibri, showcooking e masterclass. Tra gli ospiti attesi negli appuntamenti in programma ci sono Tom Walker, Mika, Vegas Jones, Subsonica e Andrea Bocelli, ma anche con Marco D’Amore, Isabella Potì, il premio Pulitzer Lawrence Wright e le voci di Audible.

Per il Black Friday il temporary store di Amazon

Lo spazio sarà organizzato in aree tematiche. I visitatori potranno scaricare un’app che li guiderà nelle varie esperienze, tra cui l’accesso a dei gate segreti in realtà aumentata. Sarà allestita un’esperienza di realtà virtuale creata da Unicef per sensibilizzare i visitatori sullo stato di bisogno di migliaia di bambini nel mondo. Al primo piano si troverà l’area Future Space, in cui saranno esposti i prodotti dedicati al mondo del gaming e della tecnologia, e l’area dedicata ad Audible dove ascoltare audiolibri e podcast, affrontare un quiz dedicato ad Harry Potter e migliorare l’inglese con la skill Audible su Alexa, firmata da John Peter Sloan.

Gli appuntamenti

Mercoledì 27 alle 11.30 Marco D’Amore presenta L’immortale, al cinema dal 5 dicembre 2019. Giovedì 28 alle 19 appuntamento con Mika. Venerdì 29 alla stessa ora il live showcase Vegas Jones Sabato 30 Novembre, sempre alle 19, è la volta dei Subsonica. Domenica 1 Dicembre alle 11.30 il Premio Pulitzer Lawrence Wright presenta “Dio salvi il Texas. Viaggio nel futuro dell'America".