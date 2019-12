in foto: La scuola Pirelli di Milano

Due maestre e una bidella sono indagate dalla Procura di Milano per omicidio colposo in merito alla morte di Leonardo, il bimbo di quasi 6 anni avvenuta lo scorso 18 ottobre alla scuola primaria G.B. Pirelli di via Goffredo da Bussero, alla periferia nord di Milano. Il piccolo è precipitato nella tromba delle scale della scuola dopo essere salito su una sedia: un volo di 10 metri per il bimbo deceduto dopo quattro giorni di agonia all'ospedale Niguarda di Milano.

Leonardo si è sporto utilizzando una sedia

Le due insegnanti, una di ruolo e l'altra di sostegno, insieme con la bidella, sono indagate per omicidio colposo per omessa vigilanza: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti infatti, Leonardo, che avrebbe compiuto 6 anni a dicembre, era andato in bagno quel giorno ma, invece di rientrare in classe, si è avvicinato a una delle scale e si è sporto lungo il corrimano utilizzando un sedia trovata nel corridoio. Il piccolo è precipitato così nella tromba delle scale per quasi 11 metri: un impatto che non gli ha lasciato scampo. Leonardo dopo un ricovero d'emergenza all'ospedale Niguarda di Milano, è morto il 22 ottobre, dopo quattro giorni di agonia.

L'indagine per omicidio colposo e la posizione di maestre e bidella

La procura aveva immediatamente avviato un'indagine per omicidio colposo per permettere gli accertamenti necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente: il fascicolo che inizialmente era a carico di ignoti, ha visto poi cambiare la posizione delle due maestre e della bidella, incaricata proprio da una delle insegnanti di accompagnare in bagno il bambino. La donna però poi era rimasta nei bagni per prendersi cura di altri due alunni che in quel momento necessitavano di utilizzarli, lasciando che il piccolo tornasse da solo in aula. Ma Leonardo in quella classe non ha mai fatto ritorno e ha trovato la morte nella tromba delle scale della scuola Pirelli.

La maestra dopo l'incidente: Sono disperata

"Sono disperata e ogni volta che entrerò in quella scuola penserò a lui", aveva detto proprio una delle insegnanti di Leonardo il giorno dopo la sua morte. La maestra aveva riferito di non aver messo piede in aula dal giorno dell'incidente perché troppo scossa: gli inquirenti l'avevano ascoltata subito per ricostruire la dinamica dell'incidente. "L'insegnante è già stata sentita, ma come persona informata sui fatti a oggi non abbiamo ricevuto comunicazione della sua iscrizione nel registro degli indagati", aveva detto l'avvocato della donna Michele Sarno.