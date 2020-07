Si terranno in due momenti diversi i funerali di Elena e Diego, i due gemelli di 12 anni uccisi dal padre Mario Bressi, e quello del genitore che si è tolto la vita poco dopo il duplice omicidio, che si è consumato una settimana fa nella loro casa di vacanze a Margno in Valsassina.

I funerali di Elena e Diego si terranno l'11 luglio a Gessate

Le esequie dei due ragazzini saranno celebrate sabato 11 luglio dal parroco don Matteo Galli nel campo sportivo di Gessate, la cittadina dove vivevano nell'hinterland milanese. Una scelta fatta per permettere la partecipazione di più persone rispetto a quelle che potrebbe contenere la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove i bambini facevano catechismo. Su espressa richiesta della famiglia, non sarà consentito l'ingresso alle telecamere.

Le indagini sulle ultime ore di Mario Bressi

Continuano intanto a emergere nuovi dettagli sulle azioni del 45enne nelle ultime ore di vita. Prima di suicidarsi lanciandosi da un viadotto, l'uomo avrebbe inviato alla moglie una mail che ha concluso scrivendo: “Prenderò il volo, domani avrai problemi ben più grossi della mensa dei bambini”.

La notte tre venerdì 26 e sabato 27 giugno, Bressi dopo aver ucciso i bambini avrebbe vagato per ore per la casa, continuando ad inviare messaggi alla moglie e postando le foto dei suoi figli. Quindi ha afferrato i cellulari dei gemellini, è uscito e li ha gettati in un cassonetto. Infine è salito in macchina e ha raggiunto il ponte della Vittoria di Cremeno.

Il paesino della Valsassina dove si è consumata la tragedia ha ricordato Elena e Diego con una veglia di preghiera e una messa presiedute dal parroco di Margno, don Bruno Maggioni.