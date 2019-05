in foto: Palazzo Marino, sede del Comune di Milano

Si dice che non bisognerebbe mai portarsi il lavoro a casa, ma quando ci si porta casa al lavoro? Potranno sperimentarlo, il prossimo 10 luglio, i dipendenti del Comune di Milano, che potranno ospitare sul luogo di lavoro i propri figli nella fascia di età compresa tra la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado, ovvero tra i 3 e i 14 anni. L'iniziativa è stata annunciata oggi nell'ambito della Settimana del Lavoro agile, in programma dal 20 al 24 maggio: cinque giorni per far capire che l'impegno lavorativo e la qualità della vita si possono conciliare. Il prossimo mercoledì 10 luglio, quindi, i figli dei dipendenti del Comune di Milano – in diverse sedi, tra cui Palazzo Marino – potranno trascorrere una giornata insieme ai genitori e vedere così il lavoro che svolgono mamma e papà, anche attraverso visite guidate e attività di animazione.

L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Milano in collaborazione con Associazione Bancaria Italiana, Associazione italiana per la Direzione del personale, Anci Lombardia, Associazione Piccole e Medie Industrie, AssoLombardia, Camera di Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Cgil, Cisl, Città Metropolitana di Milano, Apa Confartigianato, Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confesercenti Milano, Federdistribuzione, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, Sda Bocconi School of Management, Uil Milano e Lombardia, Unione Artigiani della Provincia di Milano e Valore D.