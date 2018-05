Tragedia a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Una bimba di soli tre anni è morta soffocata da un acino d'uva. Il decesso risale a ieri pomeriggio, anche se l'incidente che lo ha causato è avvenuto domenica. La piccola, figlia di una famiglia residente a Vimercate, due giorni fa stava mangiando la frutta quando un boccone le è andato di traverso. La bambina, come riferito dal padre ai medici, non riusciva più a respirare: è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Vimercate, dove gli otorinolaringoiatri sono riusciti a rimuovere il chicco d'uva che aveva ostruito la trachea della bimba. Le condizioni della piccola sono però rimaste critiche: in seguito a un ulteriore aggravamento del suo stato di salute, la bimba è stata trasferita all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano, nel reparto di Terapia intensiva pediatrica. Nonostante i disperati tentativi dei medici, nel tardo pomeriggio di ieri la bambina è morta.

Lo scorso anno a Mantova una tragedia simile

Non è purtroppo la prima volta che bimbi in tenera età muoiono soffocati a causa di oggetti o alimenti ingeriti. Lo scorso anno erano accaduti due distinti episodi a distanza di pochi giorni. A fine agosto un bimbo, anche lui di tre anni, era morto soffocato da un pomodorino in un comune della Bassa mantovana. Il piccolo, che era in casa con i genitori e un fratello appena più grande, aveva ingerito da solo l'alimento, che gli era finito di traverso. Trasportato d'urgenza all'ospedale Carlo Poma di Mantova, era purtroppo deceduto. Pochi giorni dopo, il 6 settembre, a perdere la vita era stato un bambino di soli 15 mesi, residente con la famiglia a Lodi. Il piccolo è rimasto vittima di un incidente domestico: ha ingoiato una pallina che gli si è bloccata in gola, portandolo alla morte.