Tragedia in una casa famiglia di Milano, in zona Lampugnano. Una bambina di soli quattro mesi è morta dopo essersi sentita male. L'episodio è accaduto ieri sera: la bimba, nata a Lodi, era ospitata nella casa famiglia in zona Lampugnano fin da quando un giudice l'aveva tolta alla madre, una ragazza 27enne giudicata dai servizi sociali "non in grado di farla crescere". Fin dai primi giorni di vita la piccola viveva in comunità, in attesa che i giudici si pronunciassero sul suo futuro. Ieri sera, però, la bimba si è sentita improvvisamente male: secondo quanto affermato dai dipendenti della casa famiglia, la bimba ha iniziato ad accusare dei problemi respiratori che hanno spinto gli operatori della struttura a chiamare il 118. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata poco dopo le 20: sul posto, in via Eugenio Montale, sono state inviate un'ambulanze e un'automedica. La piccola è stata caricata in ambulanza e trasportata d'urgenza all'ospedale Buzzi di Milano, dove è arrivata in arresto cardiocircolatorio. Nonostante i disperati tentativi dei medici la bimba è morta poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. Sulla vicenda indagano adesso i carabinieri, anche se l'ipotesi più accreditata è che la bimba sia morta per cause naturali.