Prima la paura per una malattia, la meningite, su cui non c'è ancora l'adeguata informazione. Poi, per fortuna, il sospiro di sollievo: è infatti stata dichiarata fuori pericolo la bambina di 5 anni che era stata colpita da meningite batterica a Chiari, in provincia di Brescia. L'allarme è scattato venerdì, quando la piccola è stata ricoverata agli Spedali civili di Brescia con febbre alta e forti dolori, due dei sintomi della meningite batterica. Si tratta della forma più rara e contagiosa della malattia (che ha anche una forma virale), provocata da diversi tipi di batteri tra cui il meningococco, lo pneumococco e l'emofilo di tipo B. Non è chiaro quale sia il tipo di batterio che ha colpito la bimba, che fortunatamente però è stata ricoverata in tempo: il trattamento antibiotico da parte del personale dell'ospedale ha avuto effetto e la bimba resta adesso ricoverata in Pediatria, sotto osservazione ma fuori pericolo.

Qualche timore è sorto anche nelle famiglie di tutti i bimbi che sono rimasti a contatto con la piccola fino agli scorsi giorni. La bambina ha infatti frequentato fino a qualche giorno fa la scuola Mazzotti Bergomi di Chiari: l'istituto è stato avvertito per tempo della malattia della bimba e tutti i compagni, gli insegnanti e il personale non docente dell'asilo sono stati sottoposti a profilassi. Il trattamento antibiotico, una misura precauzionale dal momento che la scarsa resistenza dei batteri all'aria rende il contagio difficile, ha riguardato anche la famiglia della bimba.