in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Una bambina di soli 4 anni è stata investita da un'auto per cause ancora da accertare. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 8.30 in piazza Soncino, di fronte alla parrocchia di San Martino in Balsamo. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Gli equipaggi del 118 hanno prestato le prime cure alla bimba, che dopo il violento impatto con la vettura è stata sbalzata a circa un metro di distanza. Nell'urto la bimba ha riportato un trauma cranico, oltre a dolore e contusioni su tutto il corpo. La piccola è stata caricata su un'ambulanza e trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivata circa un'ora dopo l'incidente: le sue condizioni sono gravi.

Sul luogo dell'incidente la polizia locale per i rilievi

In piazza Soncino, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cinisello per i rilievi del caso. A loro spetterà ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto. Non si sa ancora se l'investimento sia avvenuto nei pressi o sulle strisce pedonali o altrove.