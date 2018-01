Una bambina di 14 mesi è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata azzannata alla testa dal cane di famiglia. L'episodio è avvenuto domenica nell'abitazione dove la piccola abita con i genitori, in via Ventura a Bergamo. Non è ancora chiara la dinamica dell'aggressione, che sarebbe stata improvvisa: l'animale, un incrocio tra un boxer e un pastore tedesco, avrebbe d'un tratto azzannato la bimba alla testa senza staccarsi. La piccola, secondo quanto riporta "L'Eco di Bergamo", è stata soccorsa dal padre e da due amici, che sono riusciti a staccarla dalle fauci dell'animale. Successivamente è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Bergamo, dove è stata operata. Adesso si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva.

Indagato il padre della bimba: il cane sarà abbattuto.

La procura orobica ha indagato a piede libero il padre della piccola, un cittadino boliviano di 38 anni, con l'accusa di lesioni colpose: si tratterebbe di un atto dovuto per portare avanti le indagini necessarie a capire la dinamica dell'aggressione. L'uomo, in città dal 2001, ha detto che il cane non aveva mai dato segni di squilibrio e anzi dormiva spesso proprio sotto la culla o nel lettone, accanto alla bimba. Non basterà a salvargli la vita: l'animale è stato infatti preso in consegna dai veterinari dell'Agenzia per la tutela della salute (l'ex Asl) e sarà abbattuto.