Migliorano le condizioni di Maddalena, la bambina colpita da meningite a Giussano e ricoverata in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano. La piccola è in condizioni stabili anche se soffre ancora, come riferito da un medico dell'Azienda sanitaria territoriale intervenuto per tranquillizzare i tanti genitori degli oltre 200 bambini che frequentano la scuola Carlo Porta di via Alessandria che potrebbero essere venuti a contatto con l’alunna colpita da meningite. Secondo quanto raccontato da un'amica di famiglia: "La piccola aveva la febbre altissima, mal di testa e si sentiva il collo rigido. Prima l’hanno portata all’ospedale di Desio e poi è stata trasferita per il sospetto di meningite in condizioni serie, al Buzzi di Milano". L'Ats locale ha avviato immediatamente la profilassi antibiotica ai compagni di classe e ai bambini di un’altra classe che normalmente ha contatti con quella frequentata dalla bambina, in tutto si tratta di 33 bambini, come spiegato in un comunicato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. L’attività profilattica è stata estesa anche ai contatti della parrocchia e del centro sportivo frequentato dalla bimba, che coinvolge circa 17 persone. Misure che sembrano comunque non tranquillizzare alcuni genitori, nonostante i dottori abbiano spiegato che la malattia si trasmette solo via saliva e dopo diversi contatti per molti giorni: "Continuate a dire di non preoccuparci – lo sfogo di una madre – ho due bambini che frequentano la scuola. Che ne sappiamo con chi ha giocato, con chi ha parlato la settimana prima. Se i miei bambini si ammalano dovrete rispondere personalmente".