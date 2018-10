Una bambina di 10 anni è stata colpita da meningite a Giussano, comune della provincia di Monza e Brianza, ed è ora ricoverata all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano. La notizia si è diffusa tra i genitori domenica sera ed è stata confermata lunedì mattina dal direttore scolastico dell'Istituto di Carlo Porta di via Alessandria che ha normalmente aperto i cancelli ai propri studenti questa mattina: "Sappiamo che è meningite, ma null’altro del tipo di ceppo – ha spiegato – abbiamo chiesto l’intervento dell’Azienda sanitaria territoriale, che, questa mattina, si è recata a scuola per la profilassi sui compagni di classe della bimba". L'Ats incontrerà nel pomeriggio i genitori degli alunni nella scuola primaria di via Massimo D’Azeglio. "Non vogliamo creare allarmismi. Speriamo che la piccola si riprenda: è il nostro augurio. Insieme alla dirigenza scolastica stiamo facendo tutto ciò che deve essere fatto in questi casi", ha concluso il direttore scolastico.