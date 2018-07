in foto: Il chiostro dell’Università Cattolica a Milano

Un uomo di 32 anni, residente a Senago, in provincia di Milano, è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In casa i carabinieri della compagnia di Desio hanno trovato quasi mezzo chilo di marijuana, oltre a bilancini e altri strumenti per confezionare le dosi da vendere successivamente al dettaglio. Il 32enne era un insospettabile: ufficialmente infatti lavora per la prestigiosa Università Cattolica di Milano come bidello. In parallelo con la sua attività principale ne portava avanti però un'altra: presso l'abitazione del 32enne era stato segnalato un via vai sospetto e, dopo diverse segnalazioni del genere, i carabinieri hanno fatto partire i controlli. I sospetti dei militari dell'Arma si sono rivelati fondati: il 32enne è stato arrestato, ma le indagini dei carabinieri proseguono. Gli investigatori stanno infatti cercando di capire quale fosse il giro di clienti del 32enne e soprattutto da chi si rifornisse, in maniera da poter ampliare il cerchio delle indagini.