in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 76 anni è stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bici. Il grave incidente stradale si è verificato attorno a mezzogiorno di oggi, sabato 4 gennaio, a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Non è ancora chiara la dinamica: il 76enne stava percorrendo in bici la strada della Misericordia, un tratto della provinciale 234, quando per cause da accertare si è scontrato contro un'automobile. L'anziano è caduto dalla bicicletta ed è finito rovinosamente sul suolo. Le sue condizioni sono sembrate in un primo momento critiche, tanto che l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza e anche l'elisoccorso.

L'anziano ciclista non è in pericolo di vita

Fortunatamente, una volta giunti sul posto i soccorritori del 118 hanno constatato come l'uomo non fosse in condizioni disperate: il 76enne è stato stabilizzato sul posto ed è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo. I traumi riportati nello scontro sarebbero dunque seri, ma l'uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori del 118, sono poi giunti anche i carabinieri del comando provinciale di Monza, a cui sono stati affidati i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente della vettura.