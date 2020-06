in foto: (Archivio Getty images)

Un ragazzo di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese dopo essersi ferito sul lavoro. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno, a Besano, in provincia di Varese, nel macello Bonetti che si trova in via Gastaldi. Attorno alle 10.20, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, per cause ancora da accertare il giovane macellaio si è ferito all'altezza dell'inguine con un utensile che stava utilizzando. Il 27enne, stando a quanto riportato, si sarebbe reciso l'arteria femorale, uno dei più importanti vasi sanguigni del corpo umano.

Il ragazzo trasportato d'urgenza in ospedale a Varese per essere operato

Sul posto sono intervenute in codice giallo un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del 27enne sono apparse però subito gravi e il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo: qui è stato portato nella sala operatoria per essere sottoposto a un intervento d'urgenza. Trattandosi dell'ennesimo, grave incidente sul lavoro, in via Gastaldi sono intervenuti gli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute dell'Insubria e i carabinieri, che dovranno cercare di ricostruire con esattezza cosa sia avvenuto e individuare eventuali responsabilità. Sotto osservazione, naturalmente, le misure di sicurezza adottate all'interno del macello: va compreso se il giovane le stesse rispettando quando è rimasto vittima dell'infortunio.