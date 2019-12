in foto: Immagine di repertorio

Una valanga si è verificata oggi, sabato 7 dicembre, sulle Alpi Orobie, in territorio di Ornica, sul versante bergamasco della catena montuosa: stando a quanto si apprende, un fronte di circa 100 metri si è staccato dal monte Valletto, in prossimità del passo Salmurano, al confine con la provincia di Lecco. Le prime notizie che arrivano dalla valanga non sono rincuoranti: tre alpinisti che si trovavano lì in quel momento risultano dispersi. Uno di loro, nel primo pomeriggio, è stato recuperato da un elicottero del 118 e trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è ricoverato in gravi condizioni di salute, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino dei carabinieri di Clusone, i carabinieri sciatori, oltre a due elicotteri del 118 da Milano e da Como. Sono in corso le ricerche degli altri due alpinisti che risulterebbero ancora dispersi, ma le notizie sono ancora scarse, vista la difficoltà di comunicazione dal luogo interessato dalla valanga.