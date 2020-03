in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo positivo al Coronavirus è scappato poco prima dell'alba di oggi, venerdì 20 marzo, dall'ospedale di San Giovanni Bianco a Bergamo. L'allarme è scattato verso le 4 di questa mattina quando non è stato trovato nella sua camera. Immediatamente sono scattate le ricerche dei carabinieri, con l'ausilio di vigili del fuoco e soccorso alpino, per rintracciarlo. Tra le possibili cause della sua fuga, la notizia della morte del padre registrata ieri a causa del Covid. L'uomo è originario della Valle Brembana, area in cui si stanno concentrando le ricerche delle forze dell'ordine.

Bergamo e Brescia le regioni più colpite

La notizia ha mandato nel panico la popolazione della provincia di Bergamo, la più colpita ad oggi dal Coronavirus. Secondo gli ultimi dati forniti dall'assessore al Welfare Giulio Gallera, infatti, sono 4.645 i casi positivi e continuano ad aumentare. Così come, purtroppo, anche i decessi. Nemmeno la vicina Brescia può però sorridere, poiché i casi registrati sono saliti a 4.247. Nelle due province più colpite d'Italia si attende con impazienza un'inversione di rotta, così come in tutta la Lombardia anche se, per ora, il lockdown non sta dando i frutti sperati. L'unica provincia in cui i nuovi contagi sembrano diminuire è quella di Lodi, prova che la quarantena fatta come si deve dà risultati importanti. Proprio oggi il presidente della Regione Fontana ha chiesto provvedimenti più duri al Governo per poter limitare la diffusione del virus.