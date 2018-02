Un uomo, senza fissa dimora, è stato multato dalla polizia locale di Bergamo perché con il suo "giaciglio di fortuna" – come riportato sul verbale dei vigili – limitava la fruizione e l'accesso alle infrastrutture della stazione degli autobus. La multa, di 100 euro, risale allo scorso 22 febbraio ed è stata notificata a un cittadino senegalese, che in Italia risulta senza fissa dimora. L'uomo aveva disposto il proprio giaciglio nel piazzale delle autolinee, forse però in una posizione che rendeva difficile il passaggio. Anziché invitarlo a spostarsi altrove, solerti agenti della polizia locale lo hanno multato, applicando la legge Minniti/Orlando sulla pubblica sicurezza. Il decreto legge 14 del 20 febbraio 2017, poi convertito nella legge numero 48 del 18 aprile 2017, prevede infatti al primo comma dell'articolo 9 che "chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione" delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale sia punito con una sanzione amministrativa compresa tra i 100 e i 300 euro e con l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Gli zelanti difensori del decoro dimostrano tutta la loro inumanità.

A denunciare l'episodio è stato il segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Bergamo, Francesco Macario, che ha pubblicato una foto del verbale sulla propria pagina Facebook: "Ecco qua la multa di 100 euro a un poveraccio che è obbligato per le sue condizioni economiche a dormire alla stazione delle autolinee di Bergamo fatta grazie al Daspo Urbano voluto dall'amministrazione Gori – ha scritto sul proprio profilo – Altro che fare meglio, questi fanno schifo!", ha poi concluso, ironizzando sullo slogan scelto dall'attuale sindaco di Bergamo per la propria campagna elettorale da candidato alla Presidenza della Regione Lombardia. La denuncia di Macario è stata poi ripresa anche da "Meno di zero", un osservatorio nato dopo proprio dopo la legge Minniti/Orlando sulla pubblica sicurezza, che mira a fare emergere l'inumanità e l'ingiustizia delle misure contro chi vive in condizioni di povertà: "Nei giorni più freddi dell'anno, in cui la neve sta bloccando un intero Paese e proprio a Bergamo si è arrivati a sospendere una partita di calcio, l'amministrazione comunale che fa? Ovviamente, il democratico e renziano Gori applica la legge Minniti/Orlando sulla pubblica sicurezza, multando i senzatetto. Ancora una volta – scrivono dall'osservatorio – gli zelanti difensori del decoro dimostrano tutta la loro inumanità contro chi vorrebbero far contare Meno di Zero".