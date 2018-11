in foto: La teca con i giochi mancanti (Foto: Amici della Pediatria via Facebook)

Brutta sorpresa ieri mattina nel reparto di Pediatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I volontari dell'associazione "Amici della pediatria", onlus attiva dal 1990, hanno infatti trovato una teca della sala giochi scassinata: qualcuno ha rubato alcuni giochi utilizzati dai piccoli pazienti ricoverati per svagarsi e trascorrere qualche ora spensierata tra una terapia e l'altra. È stata la stessa associazione a dare notizia del furto su Facebook, pubblicando una foto della teca senza molti dei giochi contenuti all'interno: "Perché l'hai fatto? – hanno scritto dall'associazione – Questi erano i giochi dei bambini ricoverati! Non sai quanta amarezza il tuo gesto ha lasciato in noi!".

Le reazioni: tanti insulti ma anche tanta solidarietà

L'episodio non è di certo passato inosservato e ha suscitato una doppia reazione: da un lato in tantissimi, nei commenti, si sono lasciati andare a insulti nei confronti dell'ignoto responsabile del furto, invitandolo per lo più a vergognarsi. Allo stesso tempo però il furto ha fatto scattare subito una gara di solidarietà da parte di tanti bergamaschi e non solo, che hanno contattato la onlus per chiedere come poter essere d'aiuto. La tanta solidarietà ha in qualche modo sorpreso la stessa associazione, che nel giro di qualche giorno sulla propria pagina Facebook pubblicherà una lista completa di tutti i giochi rubati – si tratta per lo più di videogame per la consolle Playstation – oltre ad altri giocattoli che possano servire per i piccoli pazienti ricoverati.