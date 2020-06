in foto: Funicolare di Bergamo (Lapresse)

Erano state chiuse lo scorso 10 marzo a causa del lockdown lombardo che di lì a poco si sarebbe esteso a tutta Italia, e da sabato 13 giugno riapriranno. Come comunicato da Atb Bergamo, le Funicolari di Città e di San Vigilio torneranno a trasportare i cittadini i quali dovranno attenersi a regole ferree.

Le regole per accedere alle funicolari

L'accesso sarà consentito solamente qualora la temperatura corporea risultasse inferiore a 37,5 gradi. Inoltre, come in ogni luogo pubblico, sarà obbligatorio indossare la mascherina e, come per tutti i mezzi di trasporto, anche i guanti. Sarà necessario che i passeggeri rispettino le misure di sicurezza, prendendo posto all'interno delle funicolari solamente laddove indicato da un bollino verde. I bollini rossi, al contrario, indicano un posto che non può essere occupato. Ciò varrà anche nelle stazioni di arrivo e partenza. All'interno della funicolare di San Vigilio sarà vietato il trasporto delle biciclette, mentre per quella di Città permarrà il divieto corrente. Su ogni funicolare, infine, potranno viaggiare massimo 10 (Città) e 8 persone (San Vigilio). Atb Bergamo ha poi comunicato che la disinfezione delle funicolari seguirà lo stesso piano utilizzato per la sanificazione di bus, tram e uffici aperti al pubblico.

A Bergamo, Nembro e Bassa Val Seriana test sierologici e tamponi gratis

Intanto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato che a partire da domani, venerdì 12 giugno, i cittadini di età compresa tra i 18 e i 64 anni potranno prenotare il prelievo di sangue per essere sottoposti gratuitamente al test sierologico. Inoltre, tutti coloro che dovessero risultare positivi, saranno sottoposti a tampone, anch'esso gratuito. Per il momento si partirà con 50mila test, per un valore totale di circa tre milioni di euro. La spesa è in parte coperta dal Comune e in parte da privati. Per quanto riguarda Nembro, Alzano Lombardo e i paesi della Bassa Val Seriana, il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha comunicato che i sierologici saranno a carico della Regione.