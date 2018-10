Un uomo di 58 anni, professore di scuola superiore, è stato trovato morto carbonizzato nella notte a Entratico, in provincia di Bergamo. Il cadavere dell'uomo è stato trovato dal figlio alle prime luci dell'alba in una cascina didattica che il 58enne gestiva. La vittima si chiamava Cosimo Errico ed era originaria di Lecce: insegnava Biotecnologia all'Istituto Natta di Bergamo e gestiva la Cascina dei Fiori a Entratico, una fattoria dove svolgeva attività didattiche per bambini e organizzava feste. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo si era allontanato da casa ieri sera per recarsi alla cascina: la moglie si è allarmata non vedendolo rientrare e ha mandato a cercarlo il figlio, che lo ha trovato senza vita e semi bruciato all'interno della cascina. I carabinieri indagano per omicidio: da una prima analisi esterna del medico legale, infatti, sul corpo del 58enne sarebbero state trovate delle ferite da arma da taglio. La zona in cui sorge la cascina, in via Chiosi, è stata sigillata dai militari del Nucleo investigativo di Bergamo, che conducono le indagini.