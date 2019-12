in foto: Immagine di repertorio

Lo hanno arrestato in piena notte dopo che sua moglie era finita al pronto soccorso per le botte ricevute e lo aveva denunciato. Un uomo di 42 anni è finito in manette a Sovere, in provincia di Bergamo, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Per gli investigatori, l'uomo avrebbe picchiato la compagna di fronte ai tre figli.

Picchia la moglie davanti ai figli: arrestato

L'arresto è scattato nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre, confermato l'indomani dopo l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, quella sera il 42enne aveva iniziato a urlare e insultare la moglie, fino a spintonarla e colpirla ripetutamente, davanti ai loro tre figli terrorizzati. La donna è quindi andata in ospedale a farsi medicare lividi e ferite, e ha deciso di denunciare il marito.

Quello denunciato nella Bergamasca è solo l'ultimo episodio di una lunga scia di violenza tra le pareti domestiche. Poche settimane fa un uomo residente a Viadana, in provincia di Mantova, ha picchiato la moglie e il figlio di quattro anni nell’abitazione della famiglia per poi darsi alla fuga. A ottobre un uomo di 35 anni è stato condannato dai giudici del tribunale di Milano a sette anni di carcere per violenza sessuale, estorsione, stalking e maltrattamenti aggravati nei confronti della compagna e dei due figli, di 16 e 7 anni, sottoposti a un calvario “insostenibile e penoso” fatto di botte, insulti e umiliazioni.