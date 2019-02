in foto: Simona Bortolotti, la donna scomparsa a Bergamo (Facebook)

Ore d'ansia nel Bergamasco per la scomparsa di Simona Bortolotti. La donna, 36 anni, è scomparsa da ieri, lunedì 11 febbraio e i suoi parenti, spaventati, hanno lanciato diversi appelli per ritrovarla. Simona è originaria di Cene ma vive a Bergamo. Ed è proprio nel capoluogo di provincia che è stata vista l'ultima volta, nel quartiere di Malpensata. La donna, che ha un compagno e un figlio, è sparita da oltre 24 ore senza dare sue notizie: tanti gli appelli che sono apparsi sui social network (anche sul profilo della 36enne) e su diversi quotidiani locali. Non si ha notizia di possibili motivi che avrebbero potuto spingere la donna ad allontanarsi da casa. Nelle fotografie diffuse Simona ha i capelli lunghi castani, mossi, e indossa gli occhiali. Di lei si sa che è una grande amante dei cani, tanto che lavorava come volontaria in un'associazione. Michele Crotti su Facebook ha invitato chiunque dovesse avere notizie della donna a rivolgersi alle forze dell'ordine oppure a contattare il numero di telefono 349.4558454: "Ti prego Simona torna a casa… Riccardo e Francesco non possono vivere senza di te…", è l'appello dell'uomo.