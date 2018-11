in foto: Immagini di repertorio

Sono tredici le persone indagate per la morte della piccola Aurora, la neonata deceduta poco dopo essere venuta alla luce martedì 22 novembre al Policlinico di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. I genitori avevano presentato immediatamente un esposto in Procura: ora il pubblico ministero Giancarlo Mancusi ha iscritto nel registro degli indagati tutto il personale sanitario in servizio quella sera: medici, anestesisti, infermieri e ostetriche. Per tutti si ipotizza il reato di cooperazione in omicidio colposo. Intanto l'autopsia sul corpo della piccola Aurora sarà effettuata entro martedì. Nessuna nota ufficiale per il momento da parte dell'ospedale che ha probabilmente deciso di attendere di avere informazioni più precise.

La vicenda ha inizio il 17 novembre quando, quattro giorni dopo la scadenza del termine per il parto, Luigi e Lara, i genitori della piccola Aurora, si recano al Policlinico per una visita di controllo: secondo le analisi effettuate la bambina e la mamma stanno bene, ma la piccola non è ancora pronta a venire alla luce per questo vengono rimandate a casa. È la mattina del 20 novembre, un martedì, quando Lara inizia ad avere le prime doglie e decide di recarsi in ospedale: vi arriva alle 14 e dopo un lungo travaglio, alle 21, a causa delle scarse contrazioni e della stanchezza della ragazza, i medici decidono di intervenire utilizzando la ventola per far nascere la piccola Aurora. Sono le 21.23 quando viene al mondo: una gioia purtroppo durata solo pochi minuti perché poco dopo la primogenita tanto attesa di Luigi e Lara muore.