in foto: Policlinico di Ponte San Pietro

È nata alle 21.23 del 20 novembre al Policlinico di Ponte San Pietro, la piccola Aurora ma, come in una di quelle storie che mai si vorrebbero leggere, è morta pochi minuti dopo essere venuta alla luce. Per questo i genitori, due ragazzi di Brembate, hanno deciso di presentare un esposto in Procura, nonostante la mamma sia ancora ricoverata in ospedale. Una denuncia in cui viene chiesto di indagare i motivi che hanno portato alla morte della piccola, la primogenita di Luigi e Lara. Per il momento è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti, con l'ipotesi di omicidio colposo: ora bisognerà chiarire se vi siano state eventuali negligenze da parte del personale medico oppure no. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia sul corpo della piccola Aurora che verrà effettuata nelle prossime ore: nessuna dichiarazione per il momento da parte dell'ospedale invece. Come riporta IlGiorno.it, i fatti si sarebbero svolti nel giro di una settimana, con inizio il 17 novembre quando, quattro giorni dopo la scadenza del termine per il parto, Luigi e Lara si recano all’ospedale per una visita di controllo: secondo le analisi effettuate la bambina e la mamma stanno bene, ma la piccola Aurora non è ancora pronta a venire alla luce per questo vengono rimandate a casa. È la mattina del 20 novembre, un martedì, quando Lara inizia ad avere le prime doglie e decide di recarsi in ospedale: vi arriva alle 14 e dopo un lungo travaglio, alle 21, a causa delle scarse contrazioni e della stanchezza della ragazza, i medici decidono intervenire utilizzando la ventola per far nascere la piccola Aurora. Sono le 21.23 quando viene al mondo: una gioia purtroppo durata solo pochi minuti.