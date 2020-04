in foto: Gianbattista Perego

Si chiama Gianbattista Perego l'ennesima vittima del Coronavirus tra i camici bianchi in provincia di Bergamo. Perego, 62 anni, era un medico di base con studio a Treviolo. Dopo la laurea in Medicina, conseguita nel 1983, si era specializzato in Dermatologia ma aveva scelto poi di diventare un medico di famiglia. Sposato con Alessandra, lascia tre figlie. Il dottor Perego è il sesto medico di base della Bergamasca ucciso dal virus. Sono 29, in totale, i camici bianchi della provincia di Bergamo che hanno pagato con la vita il loro impegno in prima linea contro il nemico invisibile, spesso senza gli strumenti adatti – mascherine, tute protettive – per fronteggiarlo.

Il dottor Perego si era ammalato nella prima fase della pandemia

Il dottor Perego si è ammalato nella prima fase della pandemia: era stato ricoverato prima alla clinica San Francesco e poi, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, era stato trasferito in rianimazione a Milano. Qui, dopo notizie incoraggianti, un ulteriore peggioramento ha fatto precipitare la situazione, fino al decesso avvenuto nella giornata di ieri. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network: molti puntano l'indice sul fatto che il dottore, come tanti altri sui colleghi, sia stato lasciato da solo e senza protezioni a fronteggiare il Covid-19. Un suo ex paziente e amico lo ricorda così: "Il Dr Perego non era solo il mio medico dell Assl ma il mio ‘mago' quello che andava oltre la pastiglia prodigiosa. Aveva altre e alte competenze. Aveva la visione dell'uomo come parte dell'armonia dell'universo e come tale obbligato a rispettarla per star bene".

Sono 149 i medici morti per Covid-19 dall'inizio della pandemia

Con la morte di Giancarlo Perego sale a 149 il numero di medici morti per Coronavirus dall'inizio della pandemia. L'elenco, che ancora non è stato aggiornato e purtroppo continua ad allungarsi giorno dopo giorno, viene curato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri sul proprio sito, listato a lutto fin dalla scomparsa del primo camice bianco a causa del Covid, il dottor Roberto Stella, presidente dell’Ordine dei Medici di Varese.