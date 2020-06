in foto: (Archivio LaPresse)

In appena 24 ore, già 5.700 cittadini bergamaschi hanno prenotato il test sierologico offerto dal Comune e da alcuni privati nella campagna di test a tappeto che riguarderà nella sua prima fase i cittadini di Bergamo dai 18 ai 64 anni.

Ogni giorno verranno testate duemila persone

Come scrive l'Eco di Bergamo, sono esattamente 5.704 i cittadini che a partire da lunedì 15 giugno verranno sottoposti a prelievo di sangue per verificare l'eventuale presenza di anticorpi al Coronavirus nel loro organismo. Il Comune ha stimato che ogni giorno verranno effettuati fino a 2.000 test. Chiunque poi venisse trovato positivo, dovrà osservare un periodo di isolamento fiduciario in attesa del tampone e dei relativi esiti. Il primo verrà effettuato a 48 ore dalla positività del sierologico, mentre i risultati arriveranno entro ulteriori 48 ore. A commentare tale partecipazione, è il capo di gabinetto del Comune di Bergamo Christophe Sanchez: "Ci rende ottimisti, la campagna ha l'intento di fare prevenzione nella diffusione del virus ma anche quello di restituire a Bergamo la consapevolezza di essere una città sicura".

Gori: Vogliamo ridare fiducia ai cittadini

La campagna di test a tappeto è stata annunciata dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori nella giornata di giovedì 11 giugno. Le prenotazioni erano accessibili a partire da ieri, venerdì 12 giugno, attraverso una piattaforma online. Presto, però, ha garantito Gori, verrà aperta anche una linea telefonica per procedere con la prenotazione tramite call center. Il sindaco di Bergamo ha commentato l'operazione come una "che non ha precedenti. Stiamo cercando di ridare fiducia ai cittadini. Pensiamo che questo sia modo per fare prevenzione e fare emergere gli ultimi casi positivi e darli in carico all'Ats – ha aggiunto Gori – che li seguirà secondo le procedure, con l'obiettivo di azzerare i contagi".