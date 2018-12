Ha deciso di seguire il figlio tossicodipendente ed è riuscita a far arrestare uno spacciatore cui il ragazzo aveva appena ceduto un pc, probabilmente in cambio di qualche dose. Protagonista del gesto una madre coraggiosa e disperata di Bergamo. La donna aveva origliato una conversazione tra il figlio, un 38enne con diversi problemi di salute e una conclamata dipendenza dagli stupefacenti, e un pusher straniero. Dalle parole del figlio la mamma ha capito che il 38enne era intenzionato a cedere il pc che la madre gli aveva appena regalato allo spacciatore, probabilmente per una sorta di baratto in cambio di altre dosi di droga. A quel punto la donna ha deciso di seguire in taxi il figlio, seguendone gli spostamenti fino all'incontro con il pusher. Contemporaneamente ha avvisato la polizia raccontando loro quanto stava accadendo.

La polizia ha trovato in casa del pusher 21 dosi di cocaina

Una volante è così intervenuta in via Campagnola ed è riuscita a fermare il pusher, un cittadino marocchino di 31 anni senza precedenti, appena dopo la consegna del pc. Il figlio della donna ha però detto agli agenti che si trattava di un regalo per amicizia. La polizia ha deciso di approfondire la vicenda facendo una perquisizione nella casa del 31enne: il sopralluogo ha permesso ai poliziotti di scoprire 21 dosi di cocaina pronte allo spaccio oltre a cinque telefoni, di cui uno rubato che è stato restituito al suo proprietario. Per il 31enne è così scattato l'arresto e si sono aperte le porte del carcere: il processo per lui è stato fissato al 10 gennaio. La mamma coraggiosa è riuscita nel suo intento, vincendo la sua battaglia contro il pusher del figlio: la guerra per far uscire il 38enne dal tunnel della tossicodipendenza si preannuncia però ancora molto lunga.