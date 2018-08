Dramma ieri pomeriggio a Mezzoldo, comune in provincia di Bergamo in alta valle Brembana. Un uomo di 74 anni, milanese, è morto dopo essere scivolato per una ventina di metri in un dirupo, finendo in un torrente. La vittima si chiamava Agostino Pedrini: era uscito assieme alla compagna e al figlio della donna per cercare funghi ma, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio scivolando in un torrente. La caduta non gli ha lasciato scampo: l'escursionista è stato soccorso prima da un medico di passaggio e poi dal personale del 118, giunto sul posto con un elicottero. Le condizioni del 74enne erano però troppo gravi: il massaggio cardiaco e le altre manovre per rianimarlo non sono serviti a niente e l'uomo è morto. La salma dell'uomo è stata trasportata a valle, nella camera mortuaria del cimitero.

Ieri un'altra vittima in montagna

Le montagne lombarde ieri hanno fatto un'altra vittima: si tratta di un uomo di 63 anni, deceduto in alta Val Camonica, in provincia di Brescia. L'escursionista, residente a Pisogne, stava camminando con due amici su un sentiero in zona Ponta dei Buoi quando, arrivato in località Ponte di Legno, è stato travolto da una pioggia di massi franati all'improvviso. La vittima chiudeva la fila della comitiva lungo la pietraia che li avrebbe portati a Cima Salimmo: gli altri due escursionisti sono rimasti miracolosamente illesi e hanno immediatamente chiamato i soccorsi, mentre il 63enne è rimasto schiacciato da un masso di un metro cubo. Dopo essere stato liberato a fatica dai soccorritori del Soccorso alpino dell'Alta Val Camonica, è stato trasferito in ospedale a bordo di un elicottero: le lesioni riportate sono state però troppo gravi e lo hanno portato al decesso.