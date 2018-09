Una donna ferita a colpi di pistola e in gravi condizioni e l'aggressore in fuga, braccato dai carabinieri. Mattinata drammatica in provincia di Bergamo: una donna di 53 anni è stata aggredita nella sua abitazione a Negrone, una frazione di Scanzorosciate. La donna sarebbe stata raggiunta da due colpi d'arma da fuoco: soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso da un'ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata. Ancora sconosciute le ragioni dell'aggressione così come i dettagli sull'aggressore: al momento si sa che è fuggito, anche se la sua identità è nota ai carabinieri, che sono sulle sue tracce. L'intervento dei soccorritori, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza, risale alle 10.40 in un'abitazione in via San Pantaleone, al civico 96. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre ai carabinieri del comando provinciale di Bergamo, che si sono subito attivati per arrestare l'aggressore.