Un incidente stradale, in cui è rimasta coinvolta una bambina di 10 anni, si è verificato nella mattinata di martedì 25 febbraio a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo. Un suv ha travolto la bimba mentre stava attraversando la strada. Attualmente la vittima del sinistro si trova ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Da quanto risulta le sue condizioni di salute sono gravi.

La bambina soccorsa con l'elicottero

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e si è alzato in volo anche un elicottero del 118, che ha trasportato la bambina investita presso il nosocomio bergamasco. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la giovanissima passante si trovasse da sola al momento dell'impatto con il veicolo che l'ha travolta.

In mattinata altro grave incidente: coinvolto un neonato

In mattinata un altro grave incidente stradale si era verificato a Pozzolengo, nel Bresciano. Un'auto, con a bordo una donna e il figlio, un neonato di appena 15 giorni, si è ribaltata per cause da accertare mentre percorreva una curva. Nell'incidente il neonato ha riportato gravi traumi: è stato intubato e trasportato in elicottero all'ospedale Civile di Brescia, dove è attualmente ricoverato in condizioni disperate. Da quanto risulta invece, la madre alla guida dell'automobile avrebbe riportato soltanto alcune lievi ferite.