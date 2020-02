in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale in provincia di Brescia, a Pozzolengo, dove nella mattinata di martedì 25 febbraio un'auto con a bordo due persone, un bimbo di appena 15 giorni e sua madre, si è ribaltata in prossimità di una curva ed è uscita di strada in località Vaibò. Il neonato è stato subito soccorso sul luogo del sinistro, per poi essere intubato e trasportato in elicottero all'ospedale Civile di Brescia, dove è attualmente ricoverato in condizioni disperate. Da quanto risulta invece, la madre alla guida dell'automobile avrebbe riportato soltanto alcune lievi ferite.

La dinamica dell'incidente

Non si hanno ancora dettagli certi rispetto all'incidente del 27 febbraio a Pozzolengo. Sul posto, oltre ai soccorsi dell'azienda regionale emergenza urgenza (Areu), anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia stradale stanno eseguendo in queste ore i rilievi necessari per tentare di ricostruire con precisione quanto accaduto. Per il momento l'unica certezza è che l'automobile guidata dalla mamma del neonato si è completamente capottata in curva attorno alle ore 10.