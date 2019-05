in foto: Immagine di repertorio

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato due donne, madre e figlia, per circonvenzione di incapace e lesioni nei confronti di due anziani non autosufficienti a Gandino. I militari hanno scoperto che le vittime erano state convinte a trasferirsi nella loro abitazione con la promessa che avrebbero ricevuto cure e attenzioni. La verità però si è dimostrata ben diversa. Gli anziani sono stati costretti a vivere per mesi nella sporcizia e con 16 gatti in casa. Nel frattempo sono stati privati di soldi e pensioni e costretti a fare testamento a favore delle donne. L'indagine dei carabinieri verrà illustrata nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11.30 al comando provinciale di Bergamo.

A marzo condannata una badante per maltrattamenti su anziani

Due mesi fa una badante di 52 anni di nazionalità ecuadoriana è stata condannata dal tribunale di Milano a una pena di tre anni per maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti di due anziani di oltre 80 anni. Invece che prendersi cura di loro, la donna li picchiava con schiaffi, pugni e spintoni e li imbavagliava per impedirgli di gridare. Proprio i lamenti provenienti dall'appartamento ha insospettito i vicini di casa, che hanno allertato la polizia. Gli investigatori hanno scoperto cosa stava accadendo grazie a telecamere e microfoni nascosti nella casa delle vittime e hanno arrestato la badante nel mese di novembre. La donna era stata assunta grazie al servizio "CuraMi" del Comune di Milano, un database sul quale si trovano diverse figure professionali che i cittadini possono contattare per assistere i propri famigliari.