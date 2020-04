Arriva dalla dottoressa Giovanna Mangili, direttrice del reparto di Patologia neonatale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un messaggio incoraggiante per tutte le future mamme che si apprestano a partorire in un momento così difficile come la pandemia di Coronavirus in atto. Al Papa Giovanni, una delle strutture maggiormente sotto pressione per via del virus, sono finora già 13 le mamme positive al Covid-19 che hanno dato alla luce un bimbo. E nessuno dei neonati è finora risultato contagiato dal coronavirus. "È importante, in questo momento di angoscia collettiva, segnato dal dolore per molte famiglie, trasmettere un messaggio incoraggiante e di speranza", ha spiegato la dottoressa al quotidiano locale "L'Eco di Bergamo". Nell'ospedale bergamasco è stato allestito un ambulatorio che è dedicato proprio ai bimbi nati da madri positive al virus: i neonati vengono controllati dopo 15 e 30 giorni dalla nascita per verificare la loro eventuale positività.

Villani (Presidente Sip): Nei bambini il virus si manifesta in maniera lieve o molto lieve

Il messaggio che la dottoressa vuole trasmettere è che "l’ospedale è un posto sicuro per tutte le future mamme", sia quelle che credono o sanno di aver contratto il virus sia quelle che invece non sono contagiate, ma magari hanno paura in questo particolare momento di recarsi in ospedale. Ciò che si evince dall'esperienza diretta del nosocomio bergamasco può rasserenare le future mamme. Pochi giorni fa era stato il Presidente della Società italiana di pediatria, Alberto Villani, ad affermare in un'intervista a Fanpage.it che, nei casi in cui il virus colpisce i bambini, una percentuale comunque molto ridotta rispetto agli adulti e soprattutto agli anziani, "si manifesta in maniera lieve o molto lieve. I genitori possono sentirsi rassicurati", aveva concluso Villani, parlando di circa 300 casi di contagi accertati nei bambini in Italia, dove il totale dei casi positivi è salito a 119.827 persone, con 14.681 decessi e 19.758 guariti.