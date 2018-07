Benzinaio ridotto in fin di vita: caccia senza sosta al bandito sfuggito alla cattura

Benzinaio ferito e ridotto in fin di vita in una rapina a Busto Arsizio, lotta ancora tra la vita e la morte Marco Lepri raggiunto da tre proiettili è ancora in prognosi riservata. . Arrestato uno dei due banditi, si stringe il cerchio attorno al malvivente in fuga ricercato dagli agenti della squadra mobile di Varese.