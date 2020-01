Fiori, candele e fotografie. Centinaia di persone hanno partecipato questa sera a Bedizzole (Brescia) alla fiaccolata per ricordare Francesca Fantoni, 39 anni, trovata senza vita lunedì mattina in un parco pubblico. Per il suo omicidio è stato arrestato Andrea Pavarini, che poi ha confessato. "Dobbiamo lottare perché non succedano più questi fatti", ha detto il sindaco del paese, Giovanni Cottini.

Il cadavere della giovane donna, che era scomparsa sabato, è stato ritrovato lunedì nel parco del piccolo centro bresciano. Il 32enne è crollato nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari. Di fronte alle prove ritrovate dagli inquirenti, in particolare la felpa che indossava la sera dell'omicidio sulla quale sono state trovate tracce di sangue, ha ammesso le sue responsabilità.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, la vittima e il killer si sarebbero incontrati con altri amici poco dopo le 20 di sabto in piazza a Bedizzole: il 30enne è stato visto dalle telecamere avvicinarsi alla vittima intorno alle 20.15, dalle immagini lo si vede indossare una felpa poi ritrovata macchiata di sangue.

"Sana, Souad, Manuela, Jessica, Lala, Cristina, Mara e ora Francesca. Sono otto le donne bresciane uccise dal 2018 ad oggi. Nonostante ogni giorno ognuno di noi metta impegno e volontà nel cercare di eliminare la piaga del femminicidio i numeri ci dicono che la violenza sulle donne non accenna a diminuire", ha commentato la consigliera regionale lombarda Francesca Ceruti, esponente bresciana della Lega.