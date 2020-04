in foto: Beatrice Albergati con mamma e papà

"È davvero un miracolo pasquale". Non ha dubbi Marta Zaninoni, la mamma della piccola Beatrice, neonata di soli due mesi (li compie proprio oggi, 11 aprile) che, alla vigilia di Pasqua, è completamente guarita dal Coronavirus dopo circa 40 giorni. Fanpage.it aveva raccontato già la sua storia, un raggio di sole per una una terra, la Val Seriana, particolarmente colpita dal virus. La famiglia di Beatrice Aurora è infatti originaria di Fiorano al Serio, in provincia di Bergamo: papà Marco Albergati, mamma Marta e i piccoli Ilaria, Chiara e Gabriele, di 11, 10 e 7 anni, attendevano con ansia di poter abbracciare come si deve la nuova arrivata, che poco dopo la nascita era stata trovata positiva al Covid-19 e aveva dovuto trascorrere 20 giorni all'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Beatrice era tornata a casa lo scorso 23 marzo, ma era in attesa dell'esito del tampone

Il 23 marzo scorso Beatrice Aurora, chiamata così "perché nata l'11 febbraio, giorno della Beata Vergine di Lourdes", era finalmente tornata a casa, ma finora tutta la famiglia ha dovuto mantenere ogni tipo di precauzione – mascherine, contatti ridotti al minimo – perché restava l'ultimo scoglio, cioè aspettare che l'esame col tampone certificasse per Beatrice il pieno superamento di quella malattia che ha messo in ginocchio la Lombardia e il mondo intero. Anche la famiglia della bimba ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia in corso. La mamma Marta ha infatti perso uno zio, fratello del papà, e poi il nonno: si chiamavano Aurelio Zaninoni e Antonio Bernini, avevano 73 e 88 anni. Una nuova vita pulsante, quella della piccola Beatrice, è arrivata come un segno di speranza nella famiglia Albergati: e adesso, alla vigilia di Pasqua, è arrivata anche la notizia che tutti aspettavano con ansia.

Il primo mese l'ha compiuto in ospedale: ora festeggiamo la guarigione completa

"È un dono pasquale, la nostra piccola Beatrice è completamente guarita dal Covid-19 – racconta la madre a Fanpage.it -. Finalmente in casa possiamo togliere le mascherine, mantenendo sempre gli ambienti puliti e restando a casa come gli altri. È davvero un miracolo pasquale". La famiglia oggi ha potuto festeggiare nel modo migliore i primi due mesi di vita della nuova arrivata: "Il primo mese l'aveva compiuto in ospedale – spiega la mamma – mentre ora finalmente festeggiamo la guarigione completa".