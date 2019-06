in foto: Barack Obama e la moglie Michelle fotografati durante un viaggio

Barack Obama, insieme alla moglie Michelle e alle figlie Sasha e e Malia, è in Italia in visita al Lago di Como, dove trascorrerà il weekend di sabato 22 e domenica 23 giugno, per una breve tappa della loro vacanza estiva. Ad ospitarli, l'amatissimo attore e sex symbol George Clooney e la bellissima Amal Alamuddin. Secondo quanto appreso, l'ex presidente degli Stati Uniti d'America e consorte sono arrivati a Laglio nel primo pomeriggio di oggi, sabato 22 giugno, intorno alle 14. A dare notizia della sua visita è stato il sindaco Roberto Pozzi, come si legge in un post pubblicato su Facebook qualche giorno fa. Per l'occasione il paese è stato blindato, e la zona in cui si trova Villa Oleandra, la lussuosa residenza della star americana è off limits. La visita di Obama in provincia di Como in realtà era prevista per ieri ma è stata rimandata a oggi: l'aereo dell'ex famiglia presidenziale è partito dalla Provenza per atterrare questa mattina all'aeroporto di Malpensa. A scortarli fino alla villa un corteo di dieci veicoli. In programma per questa sera una cena di beneficenza organizzata dalla The Clooney Foundation for Justice, ente benefico che si occupa della tutela dei diritti umani, alla quale la famiglia Obama parteciperà come ospite d'onore. Gli Obama trascorreranno nella villa due giorni, per poi ripartire di nuovo. "Si tratta di un incontro strettamente privato – ha spiegato il primo cittadino – in occasione del quale come amministrazione abbiamo emanato una serie di ordinanze per garantire la sicurezza necessaria".

Divieti a Laglio durante la visita di Obama

L'amministrazione comunale di Laglio con il sindaco Roberto Pozzi hanno emanato una serie di ordinanze di divieto in occasione della visita di Barack Obama di sabato 22 e domenica 23 giugno. L'area intorno a Villa Oleandra è blindata con divieti di accesso e di sosta attivi già dalle 20 di ieri, fino alle 18 di lunedì. Vietato l'accesso alla spiaggia Riva Soldino e al molo di Laglio dalle 7 di sabato alle 18 di lunedì. Decisioni giunte dopo un incontro in prefettura a Como tra i rappresentanti delle forze dell’ordine e il sindaco di Laglio e che si aggiungeranno a quelle già in vigore da anni nel comune a favore della privacy di George Clooney e di quelle organizzate dai servizi segreti americani e italiani per l'arrivo del presidente sul lago. Si tratta di misure straordinarie inevitabili per la visita dell'ex presidente Usa che saranno valide solo per due giorni.