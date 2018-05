in foto: Uno scorcio di Gardone Riviera (foto da Wikipedia)

Niente mare, ma una bandiera blu sì. Anche per quest'anno la Lombardia, regione notoriamente non bagnata dal mare (come sanno bene i suoi abitanti, specie d'estate), ha ottenuto il riconoscimento assegnato dal programma internazionale "bandiera blu", che premia le migliori spiagge in Italia e altri Paesi. A essere insignita con il riconoscimento è stata, anche quest'anno, la spiaggia di Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda. La località del Benaco è l'unica lombarda tra i 175 comuni premiati: è l'ottavo anno che viene insignita con il riconoscimento, segnale dell'attenzione degli amministratori locali e dei gestori degli stabilimenti all'ambiente. Per il resto, i cittadini della Lombardia possono consolarsi con un dato: la Liguria, da sempre meta balneare preferita (anche per questioni di vicinanza) dai lombardi, è infatti la Regione più premiata d'Italia, con 27 località. Seguono la Toscana con 19 località premiate, la Campania con 18, le Marche con 16 e la Puglia con 14. La Sardegna è presente in classifica con 13 località, l'Emilia Romagna con sette e la Sicilia con appena sei località premiate.

Cosa sono le bandiere blu

Le bandiere blu sono un riconoscimento internazionale assegnato dal 1987 in 49 Paesi nell'ambito dell'omonimo programma istituito in occasione dell'Anno europeo dell'ambiente. A gestirlo è l’organizzazione non-governativa e no-profit “Foundation for environmental education” (Fee), che ha sottoscritto una partnership globale con il Programma per l’ambiente delle Nazioni unite (Unep) e con l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni unite (Unwto). Sulla base di una serie di criteri che varia di anno in anno (che vanno dalla qualità delle acque al livello dei servizi offerti, inclusi quelli relativi alla sicurezza dei bagnanti), vengono assegnate alle località rivierasche (su mari, ma anche su laghi) le famose "bandiere blu": una sorta di etichetta che garantisce la qualità delle spiagge presenti nelle diverse località.