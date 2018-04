in foto: Il muro della banca sfondato (foto di Barbara Beltrami dal gruppo Facebook "Sei di Besate se…")

Banda del buco decisamente maldestra in azione nella notte a Besate, piccolo comune in provincia di Milano. Attorno alle tre alcuni malviventi, armati di trattore, hanno sfondato il muro di una filiale della banca Monte dei Paschi di Siena in via Duchessa Marianna. Dopo aver fatto un grosso buco nel muro hanno provato a rubare la cassa del Bancomat, legandola con delle corde al mezzo agricolo e provando a trascinarla fuori. Non ci sono però riusciti perché le corde si sono spezzate: a quel punto, preoccupati dal possibile intervento delle forze dell'ordine, i ladri sono saliti a bordo di un'auto e sono fuggiti a tutta velocità. Anche nella loro fuga, però, sono stati maldestri: i rumori causati avevano nel frattempo svegliato diversi residenti, che si sono affacciati e hanno assistito alla parte finale del tentato furto, riuscendo a prendere il numero di targa della vettura.

Non è servito a molto: l'auto era rubata, così come il trattore. La vettura era stata rubata alcuni giorni fa a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, mentre il mezzo agricolo con cui i malviventi si sono lanciati contro il muro della banca era stato rubato poche ore prima del tentato colpo a Morimondo, dove si trova la famosa abbazia cistercense. Grazie alle testimonianze dei residenti, però, i carabinieri di Abbiategrasso sperano di poter rintracciare i malviventi – quattro o cinque – che hanno tentato il colpo. Sulle loro tracce ci sono i miltari dell'Arma di Abbiategrasso, che cercano la maldestra banda del buco in tutta la zona. Nel frattempo i residenti di Besate hanno commentato quanto accaduto questa notte su un gruppo Facebook dedicato alla cittadina, su cui sono state anche pubblicate le foto del muro della banca sfondata. Non è mancato chi ha espresso solidarietà al povero agricoltore che questa mattina si è svegliato scoprendo che il proprio trattore era stato usato come "ariete" e di conseguenza danneggiato, dalla banda di malviventi.