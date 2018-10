in foto: (Immagine di repertorio)

Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 ottobre. Un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava davanti alla sua scuola elementare a Milano, in zona Primaticcio. L'incidente stradale, come segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 14 in via degli Anemoni, al civico 12. Sul posto l'Areu ha inviato un'automedica e due ambulanze in codice giallo: il personale medico ha soccorso il bambino, che è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Nell'impatto con la vettura il ragazzino ha riportato traumi al volto e al cranio: le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente il bimbo non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, cui sono toccati i rilievi del caso per determinare la dinamica dell'episodio. L'auto che ha travolto il ragazzino, il cui conducente si è subito fermato per chiamare i soccorsi, presentava danni evidenti al parabrezza, indicativi della violenza dell'impatto.