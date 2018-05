Paura questa mattina a Varese, in viale Ippodromo. Due bambine di undici anni sono state investite da un'auto mentre attraversavano la strada. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 8. Le due ragazzine stavano andando a scuola: secondo quanto ricostruito stavano attraversando le strisce quando sono state urtate da una vettura. Il conducente si è subito fermato a prestare i primi soccorsi, aiutato anche da alcuni passanti. Successivamente sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, i cui equipaggi hanno prestato le prime cure alle bimbe. Le ragazzine sono state successivamente portate all'ospedale di Circolo di Varese, una in codice verde e l'altra in codice giallo: nessuna delle due è in gravi condizioni, anche se i medici stanno procedendo ad accertamenti sulle loro condizioni.

Sul luogo dell'investimento sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Varese, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'episodio. Dovrà essere verificata la circostanza che le due bimbe stessero attraversando sulle strisce e valutare le eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto che le ha investite, che come scritto si è comunque subito fermato a soccorrere le bimbe.