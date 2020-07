in foto: Immagine di repertorio

Una bambina di nove anni è morta investita da un'auto pirata a Bagnolo Mella, nel Bresciano. L'incidente è avvenuto attorno alle 23 di ieri, domenica 5 luglio. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, è scappato e ha fatto perdere le sue tracce. La polizia sta cercando un suv grigio.

Bagnolo Mella, bimba di 9 anni investita e uccisa

La bambina, di origini indiane, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali al fianco della madre quando è sopraggiunto il veicolo che le ha travolte. Illesi il padre e la sorellina di pochi mesi, che camminavano qualche metro indietro. L'uomo ha assistito inerme all'incidente. Sul posto sono immediatamente accorsi numerosi mezzi del 118. Secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) sul luogo dell'incidente, in viale Italia 36, sono arrivate tre ambulanze e un'automedica in codice rosso.

La polizia sulle tracce del pirata della strada

La bambina è apparsa subito in condizioni gravissime. Trasportata d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia, è morta poco dopo. La madre è ricoverata per la frattura del bacino e delle gambe. Gli agenti di polizia stradale sono sulle tracce dell'automobilista e stanno cercando indizi utili che possano portare ad identificare l'auto pirata. Si tratterebbe di una Chevrolet Orlando grigia.

Incidente a Seriate, gravi tre bambini

Poco prima un altro grave incidente stradale è avvenuto a Seriate, in provincia di Bergamo. Sette persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini: si tratta di un maschio di 6 anni e due femmine di 10 e 13 anni. La bambina di 10 anni è stata trasportata in gravi condizioni in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia.