in foto: Ayoub Loukili (Facebook)

Giorni di apprensione a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, per la famiglia di Ayoub Loukili. Il ragazzo, 21 anni d'età, è scomparso da giorni: esattamente dal 28 maggio, quando è uscito di casa con l'intenzione di recarsi a Milano per festeggiare con gli amici il suo compleanno. Nel capoluogo lombardo, però, Ayoub potrebbe non essere mai arrivato: gli amici hanno detto infatti di non averlo mai incontrato e il giovane, da allora, sembra essere sparito nel nulla. Il telefono del 21enne è spento dal 28 maggio: in quella data il ragazzo ha anche effettuato il suo ultimo accesso su Whatsapp, da quanto si può vedere sull'applicazione di messaggistica istantanea.

Appello pubblicato anche su Facebook

La famiglia del 21enne ha sporto denuncia ai carabinieri e un appello per segnalare la scomparsa di Ayoub è apparso, a firma della comunità marocchina in Italia, anche sul gruppo Facebook "Sei di Bonate Sotto se…". Non si sa se possa trattarsi di un caso di allontanamento spontaneo o se al ragazzo possa essere successo qualcosa: chiunque abbia sue notizie è invitato a contattare le forze dell'ordine. Il giorno della scomparsa, stando a quanto si apprende, Ayoub indossava una maglia grigia e dei pantaloni blu. Dalle foto e dalle informazioni pubblicate sul profilo Facebook del ragazzo (dove per chi non è amico, l'ultimo post risale a gennaio), traspare un ragazzo come tanti, amante del rap. In alcune foto, dettaglio che potrebbe essere utile per individuarlo, il giovane indossa un paio di occhiali.