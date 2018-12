Un uomo, di professione avvocato, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato accoltellato nel suo studio probabilmente da un suo cliente. L'episodio è avvenuto oggi attorno a mezzogiorno a Sermide e Felonica, comune in provincia di Mantova. Non sono ancora chiari i dettagli della vicenda sulla quale indagano i carabinieri del comando provinciale di Mantova. La vittima dell'aggressione è Luciano Menghini, avvocato di 66 anni. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza e trasportato in codice rosso con un elicottero agli Spedali civili di Brescia, dove versa in gravi condizioni. L'aggressore, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe un cliente del professionista: è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri poco lontano dal luogo dell'aggressione, a Castelmassa in provincia di Rovigo.

L'aggressione nello studio dell'avvocato, nel centro del paese

Secondo quanto riporta l'Azienda emergenza urgenza, l'aggressione è avvenuta poco prima di mezzogiorno nello studio dell'avvocato che si trova in via Nazario Sauro, nel centro di Sermide e Felonica. Sul posto, oltre ai soccorritori giunti con un'automedica e un elicottero, sono arrivati anche i militari dell'Arma per i rilievi e le indagini che hanno portato subito all'arresto dell'aggressore, che aveva provato a fuggire. Non è ancora stato chiarito il movente che ha spinto l'uomo ad accoltellare l'avvocato.