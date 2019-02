Il sindaco di Milano Beppe Sala interviene sul tema dell'autonomia delle regioni, argomento sul quale è in corso l'ennesimo scontro tra Lega e Cinque stelle al governo. Lo fa, come già avvenuto recentemente, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Premessa: non sono contrario a istanze autonomistiche, cioè non sono contrario al fatto che i territori chiedano di avere più ruolo e che si tolga una parte di ruolo al governo centrale, non è uno scandalo", ha detto il sindaco, che successivamente però ha fatto tre osservazioni sull'argomento. La prima: "Va fatto un riordino amministrativo locale in Italia. Cioè a mio avviso ottomila comuni, più di 80 province, 20 regioni, 14 città metropolitane sono troppe, è un sistema che appartiene al passato. Ora: prima di chiarire come semplificheremmo, perché abbiamo già deciso che vanno favorite le Regioni? Questo non l'ho capito", ha spiegato il sindaco.

Se non penalizzano le regioni del Sud penalizzano le città?

La seconda osservazione riguarda l'argomento che desta probabilmente più polemiche: e cioè chi sarà più penalizzato dalla maggiore autonomia delle Regioni che hanno chiesto più competenze allo stato centrale (al momento sono la Lombardia e il Veneto dopo il referendum del 2017 e l'Emilia Romagna, ma ultimamente sembra volersi aggiungere anche la Campania governata da Vincenzo De Luca). Sala cita un'intervista in cui si è affermato che le regioni del Sud non saranno penalizzate e si chiede ironicamente: "La moneta non si stampa: se non penalizzano le regioni del Sud, chi è che penalizzano, le città? Peggio mi sento". E infine il Sala pragmatico, da ex uomo d'azienda, ammette: "Io non ho capito esattamente di cosa si sta parlando. Questa autonomia è avvolta da un mistero. Il mio appello è molto semplice: fermatevi e discutiamo, chiarite agli italiani di cosa si sta parlando, poi credo che nessuno si metterà pre-concettualmente contro".

Nel video il primo cittadino di Milano esprime posizioni che aveva già sostenuto in una lettera inviata alcuni giorni fa al quotidiano "La Repubblica". Il senso è chiaro: il sindaco da sempre si batte per una maggiore autonomia di Milano e vede dunque negativamente l'assegnazione di più poteri alla Regione Lombardia (con la quale è in corso un duro scontro per l'aumento del biglietto Atm a due euro e il ticket integrato), che potrebbero significare ulteriori vincoli da dover rispettare per Milano. E questa posizione è espressa chiaramente nella conclusione del video: "A chi mi dice che dovrei occuparmi di Milano dico: io sto facendo il sindaco di Milano, sto facendo in modo che Milano in questa fase venga tutelata, perché fino a prova contraria noi la carretta la stiamo tirando, eccome".