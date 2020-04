Cinque persone sono rimaste coinvolte nello scontro tra un'automobile e un'ambulanza che trasportava due pazienti in attesa di dialisi, questa mattina a Sesto San Giovanni. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 di oggi, mercoledì 8 aprile, in via Giovanna D'Arco, secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza).

Auto tampona un'ambulanza: cinque persone contuse

Nello schianto l'auto si è ribaltata e cinque persone in totale sono rimaste ferite in modo non grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni e i mezzi del 118. Le persone coinvolte sono tre uomini tra i 45 e i 47 anni, un 80enne e una donna di 82 anni. Sono stati tutti soccorsi in codice verde con contusioni non gravi. Sono stati trasportati nei pronto soccorso dell'ospedale Niguarda e del Cto. I vigili hanno effettuato i primi rilievi del caso per ricostruire la dinamica, da cui emerge che l'autovettura avrebbe tamponato l'ambulanza prima di finire ribaltata.

Incidente con altri due veicoli: taxi finisce sui dissuasori

Lunedì 6 aprile, a Milano, uno scontro tra diversi veicoli all’altezza dell’incrocio tra via Calvairate e viale Molise ha coinvolto un taxi, che è finito sul marciapiede ed è rimasto pericolosamente in sospeso su due dissuasori. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice rosso, mentre alcuni poliziotti impegnati in un servizio di controllo si sono fermati avvisando i colleghi della polizia locale. Allertati anche i pompieri. Il conducente del taxi è stato soccorso con lievi contusioni e ha rifiutato il trasporto in ospedale.