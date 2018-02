La sua auto si è scontrata frontalmente con un'autobotte, finendo in un campo a lato della carreggiata. E per Mirella Ottelli, una donna di 55 anni nata a Fiesse (Brescia) e residente a Piadena, in provincia di Cremona, non c'è stato niente da fare: è morta sul colpo. La tragedia, l'ennesima sulle strade lombarde, è avvenuta ieri mattina, all'alba, sulla ex strada statale 10, nel territorio di Calvatone, nel Cremonese. Mirella era alla guida della sua auto, una Lancia Y, quando, per cause da accertare, la vettura si è scontrata contro il camion, che trasportava siero da latte e proveniva dalla direzione opposta. Nell'impatto, molto violento, è stata naturalmente l'auto ad avere la peggio: la vettura dopo l'urto è finita fuori strada, in un campo che costeggia l'ex Statale. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Il conducente del camion, un uomo di 58 anni, è invece uscito illeso dall'incidente. Saranno i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, ad accertare adesso la dinamica dello scontro e a capire se vi siano eventuali responsabilità da parte del camionista.

Mirella lascia il marito e due figli.

Mirella Ottelli si era trasferita dalla Bassa Bresciana al Cremonese. Lascia il marito e due figli. Ieri mattina si stava recando a lavoro, a Marcaria nel Mantovano, quando è avvenuto il terribile schianto in cui ha perso la vita. La donna era un'infermiera molto stimata dai colleghi. Una di loro su Facebook ha scritto: "Non riesco ancora a credere che tu non ci sia più…Addio cara Mirella Ottelli..quanti turni insieme,quante risate…".