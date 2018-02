in foto: (Immagine di repertorio)

Due feriti, di cui uno in gravissime condizioni. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla Tangenziale Ovest di Milano, all'altezza del chilometro 4. Coinvolta nell'incidente una sola auto, che per cause ancora da accertare si sarebbe schiantata da sola contro le barriere ai lati della A50. L'incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione nord. L'Azienda regionale emergenza urgenza, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto pochi minuti dopo la mezzanotte due ambulanze e un'automedica in codice rosso. All'arrivo il personale paramedico ha purtroppo constatato la gravità della situazione: i due occupanti dell'auto, un uomo di 64 anni e una ragazza di 26, sono entrambi rimasti feriti gravemente.

Feriti i due passeggeri dell'auto, un 64enne e una 26enne.

Il 64enne è quello in condizioni più critiche: è stato portato in ambulanza in codice rosso all'ospedale di Rho, dove è ricoverato in coma. La 26enne, invece, ha riportato traumi seri, ma meno gravi, ed è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale San Carlo. Prima del trasferimento nei nosocomi entrambi i feriti sono stati stabilizzati sul posto: le prime operazioni di soccorso sono durate oltre un'ora. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, a Milano, e gli agenti della polizia stradale, che dovranno capire cosa abbia provocato lo schianto: tra le ipotesi al vaglio una disattenzione, un malore o un colpo di sonno del conducente.